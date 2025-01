Studi, Stp e società semplici: cessione di quote al restyling

Tra le novità che il decreto Irpef-Ires (Dlgs 192/2024) ha apportato nell’ambito del reddito di lavoro autonomo ce n’è una che rischia di passare in secondo piano: quella riguardante le modalità di tassazione della plusvalenza emergente dalla cessione di quote di studi associati e società professionali, sulla quale sono intervenute anche modifiche in extremis nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

L’intervento normativo è legato al nuovo principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo...