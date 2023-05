Super sismabonus senza alternative per l’incentivo ordinario di Luca De Stefani









Secondo l’agenzia delle Entrate il super sismabonus ha modificato il sismabonus ordinario, prevedendo a determinate condizioni la sostituzione delle percentuali ordinarie del 50-70-75-80-85% con quella del 110, 90, 70 o 65 per cento. In sostanza, se sono rispettate tutte le condizioni previste dal super sismabonus, vige l’obbligo di applicare la più complicata agevolazione del superbonus e non è possibile scegliere di applicare quella più semplice del sismabonus ordinario.

Queste indicazioni, però...