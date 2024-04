Superbonus nel 730, opzione per i dieci anni sulle spese 2022 solo per l’intero credito

La domanda Spese che rientrano nel superbonus 110% sono state sostenute tra la fine del 2022 e il 2023, anno in cui è stata presentata l’asseverazione di fine lavori all’Enea. Relativamente alla spesa sostenuta nel 2022 sono state cedute all’istituto di credito le tre rate residue non fruite. È possibile la detrazione della prima rata nel modello redditi 2024 relativo al 2023, in dieci anni? Si precisa che la stessa non è stata inserita nel modello redditi 2023 relativo al 2022.

G. C.- Palermo

Le spese sostenute nel 2022, potevano essere detratte in quattro anni in dichiarazione dei redditi a partire dalla dichiarazione 2023, per l’anno 2022. Se nel 2023 si è optato per la cessione del credito delle ultime tre rate, la prima poteva essere portata in detrazione per intero nella stessa dichiarazione 2023. Tuttavia, anche successivamente è ammessa la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente (articolo 5 del Dl 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni...