Superbonus, un bollino del Fisco per sbloccare i crediti di Giuseppe Latour e Giovanni Parente









Sul superbonus e la cessione dei crediti non c’è solo la linea dura annunciata dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti alla Camera. Una delle ipotesi alle quali si sta lavorando in queste ore, anticipata proprio dal responsabile di via XX settembre, punta infatti a salvaguardare gli esodati del superbonus, attraverso la creazione di una nuova certificazione, una sorta di “bollino blu” apposto dal Fisco per migliorare le chance di vendita dei crediti nati prima dei provvedimenti antifrodi, ...