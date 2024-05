Superbonus e rimanenze, le novità di Redditi Enc

Le novità del modello Redditi 2024 per enti non commerciali e Terzo settore vedono ancora protagonista il superbonus. Diverse le modifiche al dichiarativo Enc, che interessano gli enti pubblici e privati diversi dalle società, come le associazioni e fondazioni, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e le Onlus.

Ricordiamo che gli enti del Terzo settore (Ets) sono ancora tenuti ad applicare i criteri di commercialità contemplati dal Tuir, in attesa...