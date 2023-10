Superbonus: per i proprietari a basso reddito al via le istanze per il contributo di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste









Al via le richieste per il contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi detraibili al 90% e relativi ad abitazioni principali e pertinenze. Un contributo riservato ai proprietari con un basso reddito familiare, cioè fino a 15mila euro, per coprire quel 10% residuo di spese non agevolate.

L’erogazione – prevista dal decreto Aiuti-quater (Dl 176/22, articolo 9, comma 3) – riguarda i costi sostenuti dal 1° gennaio al 31 ottobre di quest’anno: data in cui si chiuderà anche la finestra per fare ...