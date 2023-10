Con lo stop alle cessioni bonus casa in fumo per il 25% dei beneficiari di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste









Con lo stop alle cessioni il 25% dei contribuenti che hanno venduto i bonus casa sarebbe spiazzato. E non riuscirebbe più a usare – in tutto o in parte – le agevolazioni nella dichiarazione dei redditi.

La perdita media annua sarebbe di 3.507 euro per i contribuenti totalmente incapienti (quelli che hanno un’Irpef pari a zero) e di 10.021 euro per i parzialmente incapienti (coloro che dichiarano un’imposta insufficiente ad assorbire l’ammontare del bonus). Una perdita da moltiplicare per il numero...