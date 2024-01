Superbonus, nessuna revoca in assenza del salto energetico

Il decreto “Salva spese” prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. Superbonus, per le quali – sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 – è stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, non siano oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso. Ulteriormente, dal 1° gennaio 2024 per le spese sostenute da tale data al 31 dicembre 2024, la detrazione spetta nella misura del 70% ed esclusivamente a condomìni, persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari, Onlus, Associazioni di volontariato e di promozione sociale.