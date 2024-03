Superbonus: se l’edificio è di un trust, il beneficiario nel modello cessione è il trustee

La domanda Un trust (con codice fiscale) proprietario di un immobile composto da quattro unità ha posto in essere un intervento sismabonus 110% sulle sole parti comuni. Nel modello di comunicazione all’agenzia delle Entrate (cir20) è corretto indicare il codice fiscale del trust nel campo "codice fiscale condominio", nel campo "condominio minimo" indicare "1 (condominio con amministratore) e in seguito indicare quale amministratore del condominio il codice fiscale del trustee?. Nel successivo quadro C, è corretto poi indicare quale soggetto beneficiario il codice fiscale del Trustee (il codice fiscale del trust chiaramente non lo fa inserire)?

S. P. - Avellino

L’agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello 660/2021 ha fornito chiarimenti in merito all’accesso al superbonus per l’agevolazione del 110% dei lavori nel caso di un condominio le cui unità immobiliari sono per la maggior parte segregate in Trust (come sembra presumersi nel caso di specie, (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020).

Secondo l’amministrazione finanziaria la presenza del Trust (in presenza anche di unità possedute da privati o, comunque, in presenza di...