Rottamazione quater, il versamento prosegue anche per i carichi relativi alle sole sanzioni amministrative

La domanda

Il 30 settembre del 2011 ho pagato tramite il servizio Entratel le imposte del 2010 (entro i 365 giorni e calcolando le sanzioni ridotte previste a quella data). Purtroppo un problema tecnico non ha permesso l’addebito del modello di pagamento, che è stato successivamente ripresentato e addebitato il 10 ottobre 2011, quindi oltre i 365 giorni che avrebbero consentito di calcolare le sanzioni ridotte. Nel 2012 ho ricevuto una cartella esattoriale per il pagamento delle sole sanzioni calcolate al 30% (che non ho ancora pagato non avendo disponibilità finanziarie). A quella data non potevo più ottenere il calcolo delle sanzioni ridotte in quanto, avendo versato le imposte oltre i 365 giorni, incorrevo nelle sanzioni intere del 30%. Pertanto, ai fini della rottamazione quater 2023, l’istanza era proponibile oppure no, trattandosi di un debito di sole sanzioni?

M. M. - Sassari