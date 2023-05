Superbonus, lo spalmacrediti riapre i termini per le rate scadute nel 2022 di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

Link utili Entrate, Guida all'utilizzo della Piattaforma cessione crediti Altri provvedimenti









Con lo spalmacrediti arriva la riapertura dei termini per le rate di superbonus non utilizzate nel 2022. Potranno essere recuperate e divise in dieci rate a partire da quest’anno. È l’effetto della piena entrata in vigore dello strumento attivato dal decreto Aiuti quater ed esteso dalla conversione del decreto Cessioni.

La conferma della possibilità arriva dal nuovo manuale con cui l’agenzia delle Entrate ha aggiornato la piattaforma per la cessione dei crediti.

Nel nuovo capitolo dedicato allo spalmacrediti...