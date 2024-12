Tax credit 5.0, soluzioni in analogia per correggere le fatture già emesse Se mancano i riferimenti normativi è logico seguire <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">la disciplina del credito 4.0. Più complesso il caso in cui l’azienda non abbia versato l’acconto entro i 30 giorni</span>