Tax credit energia, sì alla remissione in bonis entro il 30 settembre di Luca Gaiani









Per i crediti energia e gas dimenticati, spazio alla remissione in bonis fino al 30 settembre. L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 27/E diffusa il 19 giugno, consente ai contribuenti che hanno crediti inutilizzati che per errore non sono stati comunicati entro il 16 marzo scorso, di inviare una nuova dichiarazione, salvando la possibilità di compensazione.

La risoluzione 27/E affronta il problema, più volte sollevato dal Sole 24 Ore, delle imprese che hanno omesso o non correttamente compilato...