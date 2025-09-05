Terremoto Centro Italia e superbonus, nuova comunicazione entro il 10 settembre
L’obiettivo della mappatura degli interventi è monitorare i lavori ancora da agevolare con il maxi sconto
Ricostruzione in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Parte una fase di monitoraggio per mappare in maniera puntuale tutti i lavori agevolati con il superbonus ancora da finanziare, in tutto o in parte. È questo il senso del decreto n. 675 del 24 luglio 2025 del commissario straordinario per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Guido Castelli. Tutti gli adempimenti andranno completati entro il prossimo 10 settembre.
La novità, come detto, è legata all’attività di monitoraggio...