Terzo settore, casellario giudiziario da certificare per le attività con minori

Attività con minori, obbligo del certificato del casellario giudiziario anche per enti non profit. L’adempimento è contenuto all’articolo 25-bis del Dpr 313/2002 (disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, come modificato dal Dlgs 39/2014). In sostanza prevede l’obbligo per i datori di lavoro di richiedere il certificato del casellario giudiziale per chi effettua attività professionali o volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori...

