Terzo settore, sulle comunicazioni di banche e intermediari arriva l'esezione dell'imposta di bollo di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio









L’ultimo intervento dell’Agenzia potrebbe aiutare gli operatori a chiarire alcuni nodi anche per il Terzo settore, con riferimento all’ipotesi di esenzione da bollo prevista dal Codice e alla sua portata applicativa. Una precisazione non poco rilievo, considerato che riguarda una delle misure fiscali già operative per le realtà del Terzo settore, non essendo la sua efficacia subordinata all’autorizzazione della Commissione Ue.

Ambito soggettivo

Sotto il profilo soggettivo, come precisato nel decreto Semplificazioni...