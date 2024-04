Terzo settore, i finanziamenti dell’ente pubblico non costituiscono attività commerciale

Formazione extrascolastica, esclusa la commercialità per i finanziamenti derivanti all’ente non profit da un rapporto concessorio con l’ente pubblico. È quanto emerge da una recente sentenza di merito che interviene sul tema legato alla perdita della qualifica di ente non commerciale e conseguente assoggettamento a tassazione ordinaria dell’attività svolta nei confronti di un ente pubblico (Cgt II Molise 23 ottobre 2023 n. 307/2/23).

In particolare, la contestazione verteva sulla corretta applicazione...