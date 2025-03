Terzo settore, dal Milleproroghe ancora un anno per l’accesso al 5 per mille e ok alle assemblee online

Dall’accesso al 5 per mille per le Onlus garantito ancora per un anno, alle assemblee online fino al 31 dicembre 2025 per gli enti associativi. Sono queste alcune delle novità che interessano gli enti del Terzo settore contenute nel Milleproroghe, il Dl 202/2024, recentemente convertito in legge (Gazzetta Ufficiale n. 45 la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15). Ma andiamo con ordine.

Onlus, prorogati i termini per l’accesso al 5 per mille

In continuità con i precedenti rinvii normativi, il Dl 202/2024 proroga fino al 31 dicembre 2025 la possibilità...