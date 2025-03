Tfr, cosa sapere per una gestione contabile efficace

Il Trattamento di fine rapporto (Tfr) è un istituto che connota imprescindibilmente il rapporto di lavoro subordinato e può essere definito come una forma di retribuzione differita, che matura annualmente, e che si rende disponibile all’atto della cessazione del rapporto di lavoro o nei casi di anticipazione previsti dalla legge. Ai fini della gestione contabile, il Tfr può comportare alcune criticità: ecco perché è necessario conoscere i meccanismi e le regole che lo determinano.

Il Tfr è disciplinato dall’articolo 2120 Codice civile, in base al quale, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un Trattamento di fine rapporto. Quindi, a differenza di quanto accade in altri ordinamenti, la normativa prevede il diritto al Tfr a prescindere dal motivo di cessazione del rapporto di lavoro, che può ben essere anche per dimissioni volontarie o per licenziamento per giusta causa.

Dal punto di vista contabile e di bilancio, ...