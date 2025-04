Titoli non immobilizzati, opportunità anche nel bilancio 2024 con le deroghe ai criteri di valutazione

Le imprese che adottano i principi contabili nazionali possono valutare i titoli non immobilizzati al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio approvato anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. La norma, transitoria, di fatto concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426 del Codice civile e più in generale ai postulati di bilancio per i titoli iscritti nell’attivo circolante. Vediamone le modalità di applicazione.