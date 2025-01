Tonnage tax, la riforma tra adeguamenti comunitari e scelte discrezionali

La riforma della tonnage tax rappresenta un passo fondamentale per garantire la conformità agli orientamenti comunitari e la proroga dell'autorizzazione da parte della Commissione Ue al regime. Tuttavia: i) alcune scelte discrezionali, come l'esclusione del trasporto terrestre di container, sembrano incoerenti con le esigenze del settore, ii) è mancata l'attesa revisione organica del sistema di tassazione forfetaria, iii) le due discipline di aiuto, tonnage tax e registro internazionale, risultano oggi significativamente differenziate e, complessivamente, iv) senza una ragionevole prassi applicativa anche in materia di transfer pricing esiste il rischio che la riforma comprometta la chiarezza del sistema e la competitività delle imprese italiane nel contesto globale.

La tonnage tax è stata introdotta in Italia con il Dlgs 344/2003 e successive modificazioni, in attuazione della legge 80/2003. Collocata nel capo VI “Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime”, titolo II, articoli da 155 a 161 del Tuir, la misura agevolativa è stata preventivamente notificata alle competenti autorità della Commissione delle Comunità europee che, con decisione C (2004) 3937 fin del 20 ottobre 2004, ha ritenuto il regime della tonnage tax conforme agli orientamenti...