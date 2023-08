Transazione fiscale e ristrutturazioni, la marcia indietro di Antonino Ilacqua









Il Governo ha presentato, in sede di conversione del decreto legge n. 57 del 2023 approvato in via definitiva dai due rami del Parlamento, una proposta emendativa in materia di crisi d’impresa che interviene sulla transazione fiscale limitando il ricorso all’omologa degli accordi di ristrutturazione, in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

L’articolato, infatti, con il dichiarato obiettivo di ridurre «...