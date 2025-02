Transfer pricing, è corretto dedurre gli aggiustamenti compensativi

Gli aggiustamenti compensativi di transfer pricing sono deducibili. La conferma arriva dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia nella sentenza n. 1828/21/2024 (presidente e relatore Labruna). Questi aggiustamenti, tipicamente applicati a fine anno, sono spesso utilizzati dalle multinazionali per riallineare i risultati consuntivi con quelli previsionali e garantire in tal modo il rispetto del principio di libera concorrenza, dal momento che non è sempre agevole stabilire...

