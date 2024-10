Transfer pricing, promosso il metodo del margine netto

Confermata, ai fini della disciplina del transfer pricing, l’applicazione del metodo del Tnmm (transactional net margin method) in luogo del Cup (confronto di prezzo). Così la sentenza n. 26432 del 10 ottobre 2024 della Cassazione sul caso di una società produttiva toscana con una serie di controllate commerciali e distributive in altri paesi, per cui la congruità del prezzo è stata verificata ricorrendo al metodo reddituale del Tnmm.

La verifica subita dalla società aveva riguardato il periodo d’...