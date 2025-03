Transizione 5.0 verso una rimodulazione dei fondi. Chance per la competitività

Transizione 5.0 verso il dimezzamento dei fondi. La conferma è arrivata nei giorni scorsi dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha ribadito quanto già illustrato dal ministro per il Pnrr, Tommaso Foti (si veda il Sole 24 Ore dell’8 marzo). Il governo si appresta quindi ad avviare una trattativa con la Commissione Ue per riallocare circa la metà dei 6,3 miliardi del Pnrr inizialmente destinati al programma.

Naturalmente, pur con risorse inferiori, il credito di imposta per...