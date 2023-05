Trasferimenti all’estero, nella delega l’assist contro la doppia imposizione di Federico Innocenti e Francesco Nobili

Il disegno di legge delega per la riforma fiscale, presentato dal Governo alla Camera il 23 marzo scorso (Ac 1038), prevede all’articolo 3 che il Governo intervenga, in linea con la migliore prassi internazionale e con le Convenzioni sottoscritte dall’Italia per evitare la doppia imposizione, con una revisione organica della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche.

Le regole generali

Per comprendere le modalità con le quali verrà esercitata la delega non si può quindi prescindere da un’analisi delle...