Da Sas in società semplice, la base imponibile Iva del terreno è il costo d’acquisto

La domanda

Una sas intende trasformarsi in società semplice sfruttando l’agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2023. Risulta detentrice di un terreno acquistato in Liguria nel 2006 al costo di circa 50.000 euro più Iva. Nel certificato di destinazione urbanistica si considera in parte: «Zona di interesse storico artistico o di pregio ambientale. Emergenze paesistico - vegetazionali, soggetta a prescrizioni urbanistiche» e in parte «Zona turistica destinata al consolidamento di complessi turistici esistenti, soggetta alle prescrizioni urbanistiche contenute nell’articolo ...». Nel passaggio da una società commerciale (sas) ad una non commerciale (ss), è necessario emettere un’autofattura per il versamento dell’Iva (destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ex articolo 2, comma 2, n. 5, Dpr 633/72). Per l’individuazione della base imponibile si fa riferimento all’articolo 13, Dpr 633/72 (circolare 37/E 2016): costo acquisto più eventuali spese di ristrutturazione o è necessario, essendo un terreno con le caratteristiche di cui sopra, assumere come base imponibile il valore in comune commercio (circa 250.000 euro)?

L. M. - Biella