Trasformazione agevolata senza rettifica della detrazione Iva di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

Trasformazione in società semplice con estromissione dei beni immobili senza rettifica della detrazione e non soggetta a Iva. La risposta a interpello 431/2023 rende ancora più vantaggiosa la trasformazione in società semplice, agevolata sul piano delle imposte dirette fino al prossimo 30 settembre (in attesa di capire se si materializzerà la proroga della scadenza).

La misura in questione, prevista dalla legge di Bilancio 2023, consente alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la...