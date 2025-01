Trasporto di beni, quando è necessaria l’emissione del Ddt

Il Ddt può essere emesso in forma libera salvo contenere obbligatoriamente data e numero, generalità dei soggetti coinvolti nell'operazione, descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti. Il documento di trasporto può essere emesso anche in formato elettronico in quanto i beni viaggianti non devono necessariamente essere «scortati» dal Ddt. Quest'ultimo, infatti, può essere inviato anche separatamente tramite servizio postale, a mezzo corriere oppure mediante strumenti elettronici, purché ciò avvenga entro la mezzanotte del giorno di consegna.

Dal punto di vista tecnico, esistono già soluzioni per utilizzare file strutturati: si tratta dei messaggi DesAdv - Despatch Advice e RecAdv – Receipt Advice caratterizzati dall'utilizzo dell'infrastruttura Peppol per lo scambio elettronico dei dati che compongono il Ddt.