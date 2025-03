Trust, tassazione all’entrata penalizzata dalla dichiarazione di successione

Il regime opzionale di «tassazione all’entrata» dei trust, disciplinato dal comma 3 dell’articolo 4-bis del Tus (Dlgs 346/1990), prevede che, nel caso di trust idoneo a determinare arricchimenti gratuiti dei beneficiari, il disponente, o il trustee in caso di trust testamentario, possono optare per assoggettare a imposizione il patrimonio trasferito al trustee. L’esercizio dell’opzione, per i beni e i diritti oggetto della stessa, esaurisce il rapporto tributario con riferimento all’arricchimento...

