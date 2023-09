una trasformazione che resta necessaria di Antonio Iorio









Il 16 settembre la riforma della giustizia tributaria (legge 130/2022), che, secondo le ambizioni del legislatore, avrebbe dato un nuovo volto all’intero contenzioso tributario, compie un anno.

Sotto il profilo organizzativo, il processo tributario telematico rappresenta obiettivamente un grande successo in termini di funzionalità e semplificazione. Basta confrontarlo alle piattaforme utilizzate per altre tipologie di processi per rendersi conto dell’elevata qualità ed efficienza. Va, poi, segnalato...