Uso del contante in calo, aumentano ancora le Sos di Alessandro Galimberti

Compro-oro, emendamento in Senato per sbloccare le chiusure arbitrarie dei conti









Mentre Bruxelles apre ufficialmente le candidature per la sede dell’authority antiriciclaggio dell’Unione - per l’Italia sarà Roma, in gara con Parigi, Dublino, Madrid e Francoforte - a Roma la Uif segna per la prima volta un calo dell’utilizzo del contante e il Senato prova a sbloccare l’annosa questione dei conti correnti delle attività a rischio.

Iniziamo la cronaca da quest’ultima notizia che tocca da vicino migliaia di operatori (compro-oro. case da gioco, cambiavalute, operatori in valute virtuali...