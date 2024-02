Vendita a distanza da San Marino solo con spedizione o trasporto del bene

La fattispecie esaminata nell’interpello 300/2023 dell’agenzia delle Entrate riguarda un’azienda, fiscalmente residente all’interno della Repubblica di San Marino, la quale vorrebbe provvedere alla vendita di beni anche nei confronti di soggetti residenti in Italia che non operano nell’ambito dell’esercizio delle arti, imprese e professioni, per un ammontare che si ipotizzi superi la cifra di 28mila euro.

Per quanto concerne la vendita, che prevede la cessione di prodotti anche di valore inferiore...