Verifiche doganali, piena rilevanza per gli atti Olaf

Con l’ordinanza 7848/2024 la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi in ambito doganale e, in particolare, sulla rilevanza dell’accertamento svolto dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) ai fini della ripresa erariale da parte dell’Amministrazione doganale nazionale.

A seguito delle indagini svolte dall’Olaf, l’agenzia delle Dogane...