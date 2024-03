Vidimazione libri sociali, niente tassa di concessione per le Srl dilettantistiche

La scadenza della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (fissata per il 18 marzo) non scatta per Terzo settore e sport. Un adempimento, questo, dettato per le società di capitali e che trova applicazione, in specifiche ipotesi, anche agli enti del Terzo settore costituiti in veste societaria. È il caso, ad esempio, delle imprese sociali in forma di società a responsabilità limitata. Discorso diverso invece per gli enti sportivi dilettantistici, ivi incluse le società...

