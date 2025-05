VIES: modalità di presentazione della garanzia per non residenti

Tenuto conto che il decreto legislativo n. 13 del 2024 ha una norma che stabilisce che per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati SEE che adempiono agli obblighi IVA attraverso un rappresentante fiscale, l’inclusione nella banca dati VIES avviene solo previo rilascio di un’idonea garanzia, con il provvedimento del 14 aprile 2025 sono definite le modalità operative per la prestazione della predetta garanzia.

La norma

Il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio...