Vizi della notifica dell’atto presupposto e nuovo litisconsorzio necessario

L’articolo 1, comma 1, lett. d), del Dlgs n. 220/2023, in attuazione alla legge delega n. 111/2023, ha introdotto il comma 6-bis all’articolo 14 del Dlgs n. 546/1992, relativo all’istituto del litisconsorzio tributario, prevedendo un litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Concessionario dei servizi di riscossione, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato.



Considerazioni introduttive

Il Dlgs n. 220 del 30 dicembre 2023, recante “Disposizioni in materia di contenzioso tributario” (in GU Serie Generale n. 2 del 3 gennaio 2024, in vigore dal 4 gennaio 2024), in attuazione della legge delega n. 111/2023, ha previsto importanti modifiche in tema di processo tributario.

Fra le novità di maggior impatto vi è certamente quella relativa all’istituto processuale del litisconsorzio, altrimenti detto “processo con pluralità di parti”, e, più nello specifico, al particolare caso del litisconsorzio...