Voti plurimo e maggiorato "potenziati", così si facilita l'accesso ai mercati finanziari

La legge Capitali ha introdotto nell'ordinamento giuridico una serie di misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari. Particolarmente significativo è stato il potenziamento del diritto di voto, già iniziato con il decreto Competitività, per le azioni delle società non quotate e per quelle quotate, per le quali è stato elevato il fattore moltiplicatore attribuito a ciascuna azione della speciale categoria.