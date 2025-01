Zes unica, nuova chance per le imprese agricole nel 2025 ma è slalom tra le comunicazioni

Nuova chance nel 2025 per il bonus Zes unica per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura. Ma attenzione alle scadenze per la comunicazione preventiva e quella a consuntivo.

Andiamo con ordine. L’articolo 16-bis del Dl 124/2023, convertito con modificazioni dalla legge 162/2023 e successive modificazioni, aveva introdotto per l’anno 2024 un credito di imposta a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nonché nel settore della pesca ...