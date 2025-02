Zes unica, ridurre gli importi delle voci è considerato minore investimento

In merito al credito d’imposta per la Zes unica, le imprese devono prestare particolare attenzione alla coerenza dell’investimento realizzato rispetto a quello dichiarato nella comunicazione iniziale.

Secondo le istruzioni dell’agenzia delle Entrate per la compilazione della comunicazione integrativa – che permette di usufruire del credito d’imposta previsto per le aree del Sud Italia e dell’Abruzzo – un investimento in una determinata struttura produttiva viene considerato modificato se vi è una ...