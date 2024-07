Zes unica, senza bonus l’acquisto di immobile per macchinari e attrezzature

La domanda Una società operante nel settore della manutenzione del verde intende acquistare un immobile da destinare al ricovero di macchinari e attrezzature. L’acquisto può essere ammesso come Zes Unica?

M. L. - Catania

L’articolo 16 del Dl 19 settembre 2023 n. 124 ha previsto, per il 2024, un credito d’imposta per gli investimenti nella cosiddetta «Zes unica» per il Mezzogiorno. In base all’articolo 16 sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento Ue 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature...