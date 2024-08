Zona franca, la prassi doganale determina il legittimo affidamento

In ambito doganale, la prassi continuativa dell’amministrazione doganale con riguardo alle merci svincolate da una zona franca, è idonea a determinare per l’operatore il legittimo affidamento. In particolare, una prassi amministrativa costante, basata sull’annotazione sulla lettera di trasporto di Cmr, la posizione delle merci e la firma da parte del funzionario doganale, che in passato ha sempre consentito di appurare efficacemente il regime di zona franca, comporta la tutela del legittimo affidamento...

