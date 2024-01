Abrogazione del reclamo-mediazione e divieto di nuovi documenti in appello

Tra le novità più importati introdotte dal Dlgs n. 220 del 30 dicembre 2023 si segnala certamente l’abrogazione, a decorrere dal 4 gennaio 2024, dell’istituto del reclamo-mediazione ex articolo 17-bis del Dlgs n. 546/1992 e il divieto, con decorrenza sempre dal 4 gennaio 2024 ed applicazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 5 gennaio 2024, di produrre nuovi documenti in grado di appello, salvo che il collegio giudicante li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.