Accertamento per relationem impugnabile da chi è uscito di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni

Link utili Scheda: Accertamento alle persone giuridiche Laura Ambrosi Sistema Frizzera









Il socio che, nel periodo tra l’annualità accertata e quella in cui si è svolta l’attività accertativa, è uscito dalla società, ha a disposizione un’ulteriore arma difensiva. In via generale, infatti, la Cassazione ritiene che l’accertamento in capo al socio receduto non possa contenere soltanto un mero rinvio “per relationem” all’accertamento dei maggiori redditi subìto dalla società. Ciò perché ai soli soci (ancora tali) sono concessi i poteri ex articolo 2261 del Codice civile di consultare la...