Acconto Imu di giugno, test sui fabbricati collabenti: sono fuori dal prelievo

I fabbricati collabenti non sono soggetti a Imu. Come ogni anno, si avvicina il termine per effettuare il versamento del primo acconto per l’anno 2024. La scadenza è invariata ed è fissata al 16 giugno, che però cade di domenica e quindi la scadenza slitta a lunedì 17 giugno. Nella determinazione del dovuto, va ricordato che lo scorso anno, il dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia, con la risoluzione 4/DF/2023 ha fornito alcuni chiarimenti utili.

Il primo riguarda i fabbricati collabenti...