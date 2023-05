Acquisto case green nel 2023 con cumulo di agevolazioni di Alessandro Borgoglio

La domanda Vorrei un vostro parere circa la cumulabilità delle due agevolazioni in essere sull’acquisto di una abitazione nuova da costruttore. In particolare sono cumulabili il sismabonus acquisti e il bonus del 50% sull’Iva pagata sempre al costruttore per l’acquisto della stessa abitazione se "green" come da legge di Bilancio approvata a dicembre 2022?

L. F. - Caserta

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova agevolazione a favore degli acquirenti delle abitazioni con maggior risparmio energetico. La misura consiste in una detrazione Irpef del 50 per cento dell’Iva versata per l’acquisto entro il 31 dicembre 2023 di immobili residenziali di classe energetica A o B cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari (Oicr) o dalle imprese costruttrici degli immobili stessi. La detrazione è pari al 50% dell’Iva dovuta sul corrispettivo...