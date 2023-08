La trasparenza sul rischio fiscale premia anche se è volontaria di Laura Ambrosi e Antonio Iorio









Ai contribuenti che, aderendo al regime di adempimento collaborativo, comunicano all'amministrazione, preventivamente ed esaurientemente, tutti i rischi di natura fiscale, non potranno essere irrogate sanzioni amministrative.

Non sono chiari, invece, i benefici per coloro che, non potendo aderire a tale regime, adottino comunque volontariamente un efficace sistema di rilevazione e controllo del rischio fiscale.

I dubbi traggono origine da un verosimile mancato coordinamento delle modifiche apportate...