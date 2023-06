Affrancamento, ultima chiamata per l’opzione di Marco Piazza









È l’ultimo giorno in cui è possibile esercitare l’opzione per l’affrancamento delle azioni o quote di fondi comuni d’investimento detenuti al di fuori dell’esercizio d’impresa in custodia o amministrazione presso intermediari residenti (articolo 1, commi 112 e 113, della legge 197/2022).

La circolare 16/E del 26 giugno 2022 ha fornito le istruzioni operative. Per quanto riguarda il perfezionamento dell’opzione, la circolare afferma che si verifica con il versamento dell’imposta sostitutiva del 14% ...