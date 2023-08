Agenti di commercio, dichiarazione dei redditi «sfasata» rispetto alla Cu Alfredo Calvano e Attilio Calvano

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La domanda Un agente di commercio ha una ditta individuale e la contabilità semplificata con presunzione di incassi e pagamenti. I ricavi non corrispondono alla Certificazione unica (Cu) ricevuta perché la fattura di dicembre non è stata incassata a dicembre. Come mi devo comportare con la dichiarazione dei redditi? Indico i ricavi della Cu o quello che mi risulta dalla contabilità? E per quanto riguarda le ritenute subite che importo indico?

C. P. - Savona

Il contribuente che opera in regime di contabilità semplificata (articoli 66 del Tuir e 18 Dpr 600/73) deve, per la determinazione del reddito da dichiarare ai fini Irpef, assumere esclusivamente i valori (costi e ricavi) che risultano rilevanti in base ai criteri di imputazione (per cassa/registrato) prescritti dal predetto regime.

La sfasatura degli importi rispetto a quanto riportato nella certificazione unica (Cu) è pressoché inevitabile e, pertanto, si ritiene utile (per un eventuale controllo...