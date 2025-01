Agevolazioni per le imprese di autotrasporto, rimborsi spese e indennità forfettarie

Il settore dell'autotrasporto conto terzi è caratterizzato da norme fiscali peculiari di rilevante favore, che si concretizzano in indennità forfettarie a fronte di trasferte svolte dal personale viaggiante (impresa con ricavi superiori ai limiti per la contabilità semplificata – articolo 95, comma 4, Tuir) o di trasferte effettuate da titolari (imprese con requisiti per contabilità semplificata – articolo 66, comma 5, Tuir).